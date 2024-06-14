أعمال يوم التروية لغير الحاج.. عبادات تغفر الذنوب

منذ بداية الساعات الأولى لليوم حرص المسلمون على معرفة أعمال يوم التروية لغير الحاج، فهو من الأيام المباركة يفضل أن يغتنمها المسلم في هذا اليوم المبارك، وهناك بعض العبادات والأعمال المستحب أن يفعلها المسلمون لينالوا الثواب ورضا الله سبحانه وتعالى.

أعمال يوم التروية لغير الحاج

في يوم التروية، يُعتبر استغلال الفرصة لنيل الثواب من بين أفضل الأيام لذلك يهتم المسلمون بمعرفة أعمال يوم التروية لغير الحاج، ومن جانبه، قال عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق للجنة الفتوى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن يوم التروية فرصة لغير الحجاج لأداء العديد من الأعمال الصالحة التي تجلب الخير والبركة ورضا الله سبحانه وتعالى.

والدعاء واحدا من العبادات المستحبة، لذا أعمال يوم التروية لغير الحاج هي الإكثار من الدعاء حيث قال: «يوم التروية من الأيام المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، فهو فرصة لكل العباد حتى يدعوا الله سبحانه وتعالى بما يرغبوا من خير الدنيا والأخرة»، وأشار لوجود الكثير من الأدعية المستحبة في هذا اليوم الكريم منها:

- «اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم».

- «اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء».

أعمال يوم التروية لغير الحاج المستحبة

وأشار إلى أنه من أعمال يوم التروية لغير الحاج هي صيام التنفل، حيث أن الصوم هو واحدا من العبادات المستحبة التي تساهم في تقرب العبد من ربه، فضلا عن الصيام له ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، هذا إلى جانب الحرص على الإكثار من الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا اليوم الكريم.

وأشار في حديثه عن أعمال يوم التروية لغير الحاج أن القرآن واحدا من خير الأعمال التي يمكن القيام بها في هذا اليوم، ومن المستحب أن يحرص العبد على قراءة أكبر كم من القرآن، بالإضافة إلى إخراج الصدقات، فتلك العبادات لها أثر في تطهير النفوس إلى جانب ثوابها الكبير.

وأضاف في حديثه عن أعمال يوم التروية لغير الحاج: «من أهم العبادات التي يمكن أن يحرص عليها العبد خلال يوم التروية هي التكبير والتهليل، وهي تساهم في إدخال السرور على القلوب إلى جانب زيادة الخشوع والتقرب إلى الله»