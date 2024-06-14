ماذا نقول في يوم التروية؟.. «اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك»

ماذا نقول في يوم التروية؟، من الأسئلة التي تشغل بال كثير من المسلمين في هذا اليوم المبارك، إذ يسعى عدد كبير منهم لاستغلال هذا اليوم بأفضل شكل، ويوم التروية يسبق الوقوف بعرفة وأداء ركن الحج الأعظم، وسُمِّيَ بهذا الاسم لأنَّ الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

ماذا نقول في يوم التروية؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ماذا نقول في يوم التروية؟، أن الححاج في هذا اليوم لهم أن يرددوا، «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، فيعلن نيته بالتلبية والتهليل والتكبير، أما غير الحجاج، فلم يرد لهم دعاء محددا في هذا اليوم المبارك، لكن هناك كثير من الأدعية المأثورة التي يمكن الاستعانة بها، ومنها:

- يا رب اروِ خاطري بالجبر، وصُبَّ على قلبي من كُل خير، وأدِم عليَّ مِن فضلك بالسِتر، واسقني من يدي حبيبك المُصطفى ﷺ شَربةً هنِيئةً مَريئةً لا أظمأُ بعدها أبدا.

- اللَّهُم في ‎يوم التروية أرْوِ أعيُنَنا بفرح الحياة وغيث السعادة، واْجعل لنا من خيرك أوفر الحظ والنصيب.

- يا مَن لا تُرد سائلًا دعاك أبدًا، أجبني واروِ عطشَ قلبًا للإجابة راجيًا مُنتظرا، يا خيرَ مَن سُئل ويا أكرمَ من أجابَ وأعطى يا الله.

دعاء يوم التروية

وحول ماذا نقول في يوم التروية؟، أوضحت دار الإفتاء أنه يمكن للمسلم في هذا اليوم المبارك الإكثار من الذكر والدعاء والابتهال والتقرب إلى الله عزوجل، إذ أن هذا اليوم يعتبر من الأيام ذات الفضل العظيم، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

- اللهم نسألك في يوم التروية أن تروي أعيننا بفرح الحياة وغيث السعادة، اللهم اجعل لنا من خيرك أوفر حظ، وارزقنا الرضا والقناعة.

- اللهم لا تخرجني من يوم التروية إلا وقد أصلحت حالي، وقويت إيماني، وأسعدت حياتي، وحققت ما في بالي، يا رب إنك على كل شيء قدير.

-اللّهمّ في يوم التروية أروي قلوبنا بحبّك وحبّ نبيّك المصطفى محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وأرونا من يده الشريفة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ.

- اللهم يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث، اللهم مع هذه النّفحات الطّيبة من ساعات التروية التي أكرمتنا ببلوغها، أسألك أن تُصلح لي شأني كُلّه، اللهم اقسم لي الخير حيثُ كان، واصرف عنّي الشّر والشّرور والعِصيان.

- اللهم في يوم التّروية وفي هذه الأيّام المباركات، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فيا ربّ لك الحمد كلّه، أنت القابض وأنت الباسط، وأنت الهادي والمعطي، اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك، وفضلك ورزقك، اللهم أدم علينا نعيمك.