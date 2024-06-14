ما أفضل أعمال يوم التروية؟.. تضمن لك مفاتيح الجنان

يوم التروية من التي ينتظرها ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض، إذ يأتي في الثامن من ذي الحجة ويعد من أهم مراحل الحج، وعلى الرغم من أنّ أعمال يوم التروية موجهة بشكل رئيسي للحجاج، إلا أنّ فضلها يمتد ليشمل جميع المسلمين، مما يجعل من الضروري معرفة كيفية الاستفادة من هذا اليوم المبارك ومعرفة أهم أعمال يوم التروية التي تعد من مفاتيح الجنان.

وحول الحديث عن أعمال يوم التروية التي تعد ضمن مفاتيح الجنان، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أنّ يوم التروية أول أيام الحج، ومن الأعمال المستحبة فيه، الاغتسال، ولبس ملابس الإحرام، والإهلال بالحج والبدء بالتلبية، ثم الذهاب إلى منى، إذ يصلي ضيوف الرحمن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا للصلاة الرباعية دون جمع، ويستحب المبيت بمنى، ثم يتوجهون إلى عرفات في فجر اليوم التالي.

الأعمال المستحبة في يوم التروية

واستكمالا للحديث عن أعمال يوم التروية التي تضمن للشخص مفاتيح الجنان، كشفت دار الإفتاء المصرية، الأعمال التي يؤديها الحاج في يوم التروية، إذ يبدأ الحجاج المتمتعون بالإحرام من مكة، ويستحب لهم الاغتسال ولبس ملابس الإحرام، ثم التوجه إلى منى، ثم يقيمون الصلاة ويقصرون الرباعية دون جمع، كما أنّ المبيت في منى في هذا اليوم يعد سُنة، لكن يمكن لضيوف الرحمن الانتقال مباشرة إلى عرفات حسب تنظيم الرحلات.

أدعية يوم التروية

ومن الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها في يوم التروية على سبيل المثال لا الحصر، على حسب ما ذكره الشيخ حمد تركي أحد علماء الأزهر في تصريحات لـ«الوطن»، التالي:

- «اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء».

- «اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أنّ تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم».