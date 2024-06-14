تحذير من طهي لحم الأضحية بعد الذبح مباشرة.. طبيب يوضح الوقت المناسب

عادة خاطئة يفعلها عديد من الأفراد خلال عيد الأضحى المبارك، ألا وهي طبخ لحم الأضحية بعد ذبحها مباشرة سواء بسلقها أو شويّها، ما قد يؤدي إلى نقل العدوى البكتيرية إلى جسم الإنسان وتعرض صحته للخطر، حسب ما أكده الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، لذا نستعرض في التقرير التالي، الوقت المناسب لطهي اللحم بعد ذبح الأصحية والطريقة الصحيحة لطهيه.

انتقال الميكروبات إلى الإنسان

تحتوي أنسجة لحوم الأضاحي على كميات كبيرة من الدم بعد الذبح مباشرة، وتعتبر مصدرا خصبا لتكاثر البكتيريا والطفيليات في اللحوم ومن ثم انتقالها للإنسان في حالة الطهي المباشر بعد الذبح، كما أضاف «ناجي» خلال حديثه لـ«الوطن»، لذا يُنصح بترك اللحم بعد الذبح نحو 6 ساعات في مكان مُبرد حتى يجف الدم وتموت البكتيريا الموجودة داخله.

ونظرًا لاستعجال الكثير على طهي اللحوم بعد الذبح مباشرة، قدم استشاري التغذية، خطوات يمكن اتباعها لضمان التخلص من البكتيريا والطفيليات الموجودة في اللحوم دون الانتظار 6 ساعات، وهي كالتالي:

غسل لحم الأضحية بماء جاري للتخلص من أكبر كمية من الدم.

نقع اللحوم في كمية كافية من الماء المضاف له الملح والخل نحو نصف ساعة، لضمان قتل البكتيريا الموجودة في الأنسجة.

شطف اللحوم جيدًا من الملح والخل ثم تقطيعها وطهيها.

تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة

ونصحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة خلال حديثها لــ«الوطن»، بعدم ترك اللحوم خارج الثلاجة لمدة تزيد عن ساعتين، لأن تركها في درجة حرارة الغرفة يتسبب في تكاثر الميكروبات كما ينبغي حفظ اللحوم في أوعية مغلقة بإحكام قبل وضعها في الفريزر على أن يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة قبل تجميدها، لأن إخراج الكمية بأكملها وإذابة الثلج عنها ثم إعادة تجميدها يعمل على نمو الميكروبات.