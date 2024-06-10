الطريقة الصحيحة لتخزين لحوم الأضحية.. «علشان متفسدش بسرعة»

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه نحو 6 أيام فقط، يُقبل المواطنون على شراء الأضاحي المختلفة استعدادًا لذبحها بعد أداء صلاة العيد مباشرة، وتلجأ ربات المنازل إلى تخزين كميات اللحوم سواء في الثلاجة أو الفريزر وطهي بعض منها مع المأكولات مثل الفتة والرقاق وغيرها، وتواجه بعض مشكلة فساد اللحوم وتحول لونها الأحمر إلى الرمادي أو الأخضر، لذا ترغب في معرفة الطريقة الصحيحة لتخزينها.

أسباب فساد لحوم الأضحية

الدكتورة مي تاج الدين استشاري سلامة الغذاء، أوضحت في حديثها لـ«الوطن»، أنّ من أهم أسباب فساد لحوم الأضحية هو التخزين الخاطئ من خلال وضعها في الفريزر مباشرة بعد الذبح، لأنها تحتفظ بدرجة حرارة جسم الحيوان وعند تخزينها وهي ساخنة ستتعفن ويتغير لونها إلى الأخضر نتيجة تعريضها للضوء والأكسجين ما يعرف باسم «الأكسدة»، وفي حالة انبعاث رائحة سيئة تكون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وأشارت «تاج الدين» إلى ضرورة إخراج اللحمة من الفريزر قبل الطهي بساعات وعدم طهيها وهي مجمدة حتى يُسمح بفحصها ومعرفة إذ تغير لونها ورائحتها أم لا، ومن الطرق الصحيحة لتخزينن اللحمة تقطيعها إلى قطع صغيرة بعد الذبح ثم تُوضع في مكان نظيف جيد التهوية أو تحت المروحة لمدة لا تقل عن الثلاث ساعات،ثم نضعها بعد ذلك في الثلاجة من 12 إلى 24 ساعة، لأنه بعد الذبح تحدث عملية تعرف بـ«التيبس الرمي» وتؤدي إلى فرز «حمض اللاكتيك» الذي يساعد على تخلص اللحوم من البكتريا والفيروسات ويجعلها طازجة طوال فترة التخزين، لذا يجب وضعها داخل أكياس نظيفة وشفافة في الفريزر بشكل يسمح بوصول التبريد إليها، مع تغيير مكان الأكياس كل فترة لضمان الحصول على نسبة برودة متساوية.

صلاحية اللحوم في التبريد والتجميد

وتابعت أنّ اللحم القطع توضع في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام وفي الفريزر من 4 إلى 6 شهور، بينما يُوضع اللحم الشرائح «الستيك» في الثلاجة من 3 إلى 5 أيام وفي الفريزر من 6 إلى 12 شهرًا، واللحم المفروم من يوم إلى اثنين في الثلاجة ومن 3 إلى 4 أشهر في الفريزر، أما الهامبرغر والكفتة فصلاحيتهما في الثلاجة من يوم إلى اثنين ومن 3 إلى 4 أشهر في الفريزر.

وتوضع الكبد والكلى والقلب واللسان من يوم إلى اثنين في الثلاجة ومن 3 إلى 4 أشهر في الفريزر، واللحم المطهي من 3 إلى 4 أيام في الثلاجة ومن 2 إلى 3 أشهر في الفريزر، مع التأكد من تبريد الثلاجة بشكل جيد من 1 إلى 4 درجات مئوية، والفريزر -18 درجة مئوية.