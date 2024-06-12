«التنمية المحلية»: 11 إجراءً لاستقبال عيد الأضحى 2024 في المحافظات

تستعد وزارة التنمية المحلية، لإنهاء استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين، وإزالة أي عراقيل، ومن الإجراءات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية لاستقبال العيد وفق تقرير لها ما يلي:.

- الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها ورفع المخلفات أولا بأول.

- فتح المجازر الحكومية مجانا أمام المواطنين طوال أيام العيد.

مواجهة مخالفات البناء

- إزالة فورية لأي مخالفات بناء جديدة واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

- متابعة مواقف السيارات والأجرة وانتظام عمل النقل العام.

- التركيز على حملات النظافة بالشوارع وإزالة التراكمات أولا بأول.

- جاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار.

- صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع ورفع كفاءة الشوارع المُؤدية للساحات.

تجهيز محيط ساحات العيد

- تطهير محيط ساحات صلاة عيد الأضحى.

- المرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص والسلامة.

- فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بواسطة التموين للتيسير على المواطنين.

- تكثيف الحملات بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري للمرور على الأسواق والمحلات للتأكد من سلامة الأغذية واللحوم المعروضة حفاظا على سلامة المواطنين.