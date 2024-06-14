تخصيص 5 آلاف مسجد و793 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالشرقية 

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها، وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامه المصلين.

5 آلاف مسجد و793 ساحة لصلاة العيد

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك تم تجهيز 5000 مسجد تشرف عليها المديرية إداريا ودعويا بجانب 793 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتها جميعا وتبين صلاحيتها لإقامة شعائر صلاة العيد، مع تكليف إمامين معتمدين ومصرح لهما من وزاره الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية الصلاة.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف بشأن عيد الأضحى، ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المتبعه.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاه عيد الأضحى المبارك كالآتي:

- أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق مثل خطبة الجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

- السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

- تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى أو في جانبه، بشرط وجود حائل أو حاجز يفصلهن عن الرجال.

- الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الأضحى بمصليات السيدات، خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية.