توجيه من محافظ القاهرة لأئمة المساجد بشأن الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد، وعدم التزاحم وقت الصلاة؛ حرصًا على الصحة العامة، مع تخصيص مصلى للسيدات بجميع الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد.

ساحات العيد

وفى سياق متصل، أشار الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنه تم تخصيص 257 ساحة ومساجدا لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة، مع تكليف خطيب وبديل احتياطي لخطبة العيد.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة أعلنت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق بين الأحياء والمديريات الخدمية والنظافة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.