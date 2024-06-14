«مياه الإسكندرية» تعلن مواعيد عمل منافذ خدمة العملاء خلال إجازات عيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية خطة عمل المنافذ الخارجية والمتنقلة خلال عطلة عيد الأضحي المبارك 2024 كنوع من تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

مواعيد عمل منافذ خدمة العملاء

وأشارت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن مواعيد عمل منافذ خدمة العملاء اليوم «وقفة عيد الأضحى» من الساعة الـ10صباحا، وحتى الساعة الـ4 عصرا ومواعيد العمل من أول يوم وحتي رابع يوم العيد الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

أماكن وعناوين منافذ خدمة العملاء

وتستعرض «الوطن» أماكن وعناوين منافذ خدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالإسكندرية كالتالي، كالتالي:

- منفذ حي شرق «محطة سيدي جابر الشيخ أمام المنطقة الشمالية».

- منفذ حي وسط «10ش شمبليون - الأزاريطة - المركز التكنولوجي».

- منفذ حي غرب «33 ش شريف - ميناء البصل - المركز التكنولوجي».

- منفذ بشاير الخير «داخل مدينة بشاير الخير كرموز عمارة رقم 1 أ الدور الأرضي».

- منفذ خدمة عملاء العامرية «بجوار شركة مساهمة البحيرة الناصرية».

- منفذ خدمة عملاء النزهة «الطريق الدائري - محطة المنشية 2».

- خدمه عملاء الإبراهيمية «13 ش عبد المنعم سند أمام أرض البيرة بالفرع القديم».

- خدمة عملاء النزهة 2 «أمام مطابع محرم بمنطقة المطار الفرع القديم».

- خدمة عملاء العامرية 2 «ش إبراهيم كفتة - عمارة شركة المياه».

- منفذ جرين بلازا «داخل مول جرين بلازا سموحة الدور الأول بجوار العربية للطيران».