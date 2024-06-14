أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الفيوم طوال أيام عيد الأضحى 2024

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فتح أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الفيوم طوال عيد الأضحى 2024، سواء أمام المواطنين أو الجمعيات الأهلية والخيرية، وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حرصًا من المحافظة على منع الذبح خارج المجازر بقصد الحفاظ على نظافة البيئة، وضمان سلامة اللحوم.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» خريطة أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الفيوم طوال عيد الأضحى 2024، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

منع ذبح الأضاحي بالشوارع

ووجه محافظ الفيوم بمنع ذبح الأضاحي نهائيًا في الشوارع، أو خارج المجازر، مشددًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومناشدًا المواطنين بالالتزام بذبح الأضاحي داخل المجازر المحددة، تجنبًا لتلويث البيئة، وللحفاظ عليها لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الفيوم

وجرى تحديد أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الفيوم طوال عيد الأضحى 2024، 14 مجزرًا كالآتي:

4 مجازر في مركز الفيوم وهي: اللاهون، والعزب، وهوارة المقطع، والعدوة.

5 مجازر في مركز سنورس وهي: فيديمين، وسنورس، وترسا، وسنهور القبلية، ومطرطارس.

3 مجازر مركز أبشواي: طبهار، وأبشواي، والعجميين.

مجازر مركز إطسا: مجزر قرية دفنو.

مجازر مركز طامية: مجزر طامية.

إعلان حالة الطواريء بالمجازر

وأوضح الدكتور زين العابدين علي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حالة الطواريء في المجازر، ورفع درجة الاستعداد للقصوى، ومنع الراحات، والعمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، إذ جرى تدعيمها بعدد كبير من الأطباء البيطريين، وتوفير كافة احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات النظافة، ومياه الشرب النقية، مع التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية.

رقم شكاوى المجازر بمحافظة الفيوم

وخصصت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، رقمًا لتلقي شكاوى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حول المجازر الحكومية التي تم تحديدها لذبح أضاحي المواطنين والجمعيات الأهلية فيها بالمجان، وذلك عبر الرقم «0842168625».

عيد الأضحى 2024 مصر

ويحل عيد الأضحى 2024 في مصر يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، إذ جرى تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الفيوم في تمام الساعة 6:21 صباحًا.