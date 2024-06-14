نصائح للحفاظ على وزنك في عيد الأضحى.. احرص عليها

يرتبط عيد الأضحى عند كثير من الأشخاص ببعض العادات والتقاليد تخص الطعام، إذ تكثر خلاله الأكلات الدسمة والولائم التي تضم اللحوم بأنواعها، وتتسبب العادات في زيادة في الوزن وكميات كبيرة من الدهون في الجسم، وتكون زيادة واضحة في الوزن، لذا خلال السطور التالية نستعرض بعض النصائح والخطوات التي تساعد على الحفاظ على الوزن خلال عيد الأضحى، وفقًا للدكتور شادي عبد العال، خبير التغذية العلاجية، لـ«الوطن».

نصائح للحفاظ على الوزن خلال العيد

توجد بعض الأمور التي يجب على الأشخاص تجنبها خلال أيام عيد الأضحى لتفادي زيادة الوزن، وأبرزها تجنب قطعة اللحوم المليئة بالدهون، حتى لا يرتفع الكوليسترول، وتتراكم الدهون في الجسم، لذا يجب الحرص على أن تناول لحم منزوع الدهون، أو استبدال اللحوم المطهية بالقلي أو السمن بالمسلوقة أو المشوية، لأن طريقة الطهي لها دور كبير في كيفية اكتساب الجسم للسعرات الحرارية، ولعدم اكتساب الجسم الوزن عن طريق الدهون وتخزينها أسفل الجلد.

الشاي الأخضر والماء

يجب الابتعاد عن تناول الهوت دوج واللحوم الحمراء واللانشون، كونها تزيد من احتمالية ارتفاع السكر في الدم، مع عدم الإكثار في تناول الحلويات، كما يجب الحرص على تناول الشاي الأخضر خلال أيام عيد الأضحى، بعد الوجبات، ليستفيد الجسم بخصائصه التي تساعد على حرق الدهون، وصحة الجهاز الهضمي وتسريع عمليات هضم الطعام، بالإضافة لشرب كميات كبيرة من الماء لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ولزيادة معدل حرق الدهون، والبعد بشكل كامل المشروبات الغازية، وفقًا لخبير التغذية العلاجية.

إجازة هذا العيد طويلة بالنسبة للبعض وتصل لـ 10 أيام، لذا يجب التحرك طوال الوقت، وممارسة التمارين الرياضية سواء في المنزل أو صالة الجيم، والانخراط في الأنشطة خاصةً بعد الانتهاء من تناول الطعام، وتحجيم الأطعمة التي تحتوي على الدهون والنشويات، التي تجعل الشخص يشعر بكسل والخمول والرغبة في النوم بعدها، لأن كل ذلك يعرضه لزيادة الوزن.