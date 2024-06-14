بعد انخفاض كبير.. سعر الذهب العالمي يحقق أول مكسب أسبوعي

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي، خلال تداولات اليوم الجمعة، لتتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي لها بعد انخفاض لثلاثة أسابيع متتالية، يأتي هذا الارتفاع بعد البيانات الأمريكية التي أظهرت تراجع في معدلات التضخم، مما زاد من توقعات خفض الفائدة، بالتالي ارتفاع أسعار الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي، اليوم ارتفاعا بنسبة 0.6%، ليصل إلى أعلى مستوى عند 2321 دولار للأونصة، وكان قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2304 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير، عند المستوى 2317 دولار للأونصة.

انخفض الذهب أمس بنسبة 0.9%

ويأتي هذا بعد أن انخفض الذهب أمس بنسبة 0.9%، لكن يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1% وصدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت انخفاض على غير المتوقع الأمر الذي يدل على تراجع ضغوط الأسعار في الأسواق الأمريكية، مما يعيد رهانات خفض أسعار الفائدة إلى التزايد من جديد.

جاء ذلك بعد بيانات أسعار المستهلكين التي تعد مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أظهرت أيضاً تراجعا في معدلات التضخم، الأمر الذي زاد التوقعات بخفض الفائدة، ولكن اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي كان له رأي آخر.

فقد أظهر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير عن توقعات الأعضاء بخفض الفائدة مرة واحدة فقط خلال هذا العام، بعد أن كانت توقعاتهم السابقة في مارس تشير إلى 3 مرات خفض للفائدة، كما أشار رئيس البنك جيروم باول أن أعضاء البنك متمسكين باستمرار التشديد النقدي حتى تتكون لديهم الثقة الكافية للبدء في خفض الفائدة.

أوضح التقرير أن الأسواق ستحاول استخلاص المزيد من الإشارات من قبل التعليقات القادمة من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن بشكل عام يبقى السوق مهيأ لخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لأن أرقام التضخم تتراجع وتتحرك في الاتجاه المرغوب بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع توقعات خفض الفائدة

وقد يكون هناك تراجعا بسبب المعنويات في أسعار الذهب على المدى القصير، لكن ذلك سيكون فرصة للشراء لمعظم المستثمرين الذين فاتهم الارتفاع في البداية، حيث يرى المتداولون احتمالًا بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وفقًا لأداة CME FedWatch لتوقع الفائدة الأمريكية، مقارنة بـ63% قبل بيانات أسعار المنتجين التي صدرت يوم أمس.