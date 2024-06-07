أونصة الذهب العالمي تفقد 70 دولارا بعد توقف الصين عن شراء المعدن الأصفر

سجّل سعر أونصة الذهب العالمي، اليوم الجمعة، انخفاضا بمقدار 70 دولار تقريبا وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني أنه لم يقم بشراء أي ذهب لزيادة احتياطاته خلال شهر مايو الماضي، لينهي موجة شراء ضخمة استمرت 18 شهرا متتالية، هذا بالإضافة إلى تعافي كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد بيانات تقرير الوظائف الأفضل من المتوقع.

وبحسب جولد بيليون فقد انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 2.8% لتسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 2305 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2376 دولارا للأونصة إذ يقبل سعر الذهب على تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8%.

وكان البنك المركزي الصيني مستمر في شراء الذهب وزيادة احتياطاته من المعدن النفيس منذ نوفمبر 2022 ليقود موجة من المشتريات من قبل البنوك المركزية في العالم وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولكن احتياطات البنك الصيني من الذهب المعلن عنها في مايو لم تشهد أي تغيير عن احتياطات نهاية أبريل الماضي.

سعر الذهب العالمي

وكانت الصين المحرك الأساسي لأسعار الذهب منذ عام 2023، وقد ارتفع سعر الذهب العالمي منذ بداية عام 2024 بنسبة 12% تقريباً، وجميع التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الصيني سيستمر في مشترياته من الذهب، ولكن المشتريات الضعيفة خلال شهر أبريل وتوقف الشراء خلال شهر مايو يدل على رغبة البنك في دفع الأسعار إلى التراجع من مستوياتها القياسية مما يقلل من تكلفة الشراء خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.8% مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد أن صدر اليوم عن الولايات المتحدة تقرير الوظائف الحكومي عن شهر مايو ليظهر ارتفاع الوظائف الجديدة بمقدار 272 ألف وظيفة مقارنة مع شهر أبريل بمقدار 165 ألف وظيفة.

خفض أسعار الفائدة

ساعد هذا التقرير على تقليل توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي قد يلجا إلى خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام، الأمر الذي نتج عنه تعافي الدولار من أدنى مستوياته منذ شهرين، وبالتالي انخفضت أسعار الذهب في المقابل.

بالنسبة لسعر الذهب المحلي والذي يرتبط في الفترة الأخيرة بسعر الذهب العالمي، فقد تراجع اليوم بمقدار 35 جنيها للجرام عيار 21 ليتداول وقت وكتابة التقرير عند المستوى 3115 جنيها للجرام، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3150 جنيها للجرام.