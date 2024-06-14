«القاهرة الإخبارية»: أطفال غزة يستقبلون عيد الأضحى بابتسامة منقوصة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً بعنوان: «عيد بلا ملامح.. أطفال غزة يستقبلون عيد الأضحى بابتسامة منقوصة».

عيد الأضحى في غزة جاء بعد فقد الأحباب والنزوح

وقال التقرير إن «عيد الأضحى في غزة جاء بعد فقد الأحباب والنزوح، عيد اليتامى من أطفال غزة ممن فقدوا آباءهم وأمهاتهم، عيد فقد ملامحه وإن كانت أجواؤه ترسم بسمة منقوصة على وجوه الأطفال الغزيين، الذين أرادوا الاحتفال كأكرانهم في بلدان العالم».

وأشار التقرير إلى أن «أهالي غزة يحاولون نسيان هول ما رأوه فيلعبون الكرة داخل خيمة في مركز إيواء، حيث تحاول بعض النساء صنع أرغفة من الخبز لسد جوع أطفالهن، حرموا من ملابس العيد الجديدة، ولم يجدوا الكعك والحلوى ليأكلونها، فأصبحت لقمة العيش بمثابة استقبال من الغزيين لـ عيد أضحى بلا أضاحي، حيث غيب عدوان الاحتلال الإسرائيلي بهجة الشعيرة الدينية في غزة».

المشاهد في قطاع غزة

ولفت التقرير إلى بعض المشاهد في قطاع غزة «هناك طفل يحمل طائرته الورقية البيضاء بمركز إيواء لبقايا مدرسة مدمرة يحاول رفعها عاليا في سماء غزة لعلها تمر بين طائرات ومقاتلات الاحتلال وزناناته التي لطالما اقتحمت أجواء القطاع وأقلقت مضاجع الغزيين طوال أشهر مضت».