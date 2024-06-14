استعدادات القاهرة لاستقبال عيد الأضحى.. خطة لتجهيز أماكن الإقبال الجماهيري

أعلنت محافظة القاهرة، تكثيف الاستعدادات لعيد الأضحى من خلال تواجد قيادات الأحياء بالشوارع والميادين والمراسي والمتنزهات، ومواجهة إشغالات الطرق والأرصفة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وشددت المحافظة، على استمرار الحملات لإعادة الانضباط للشوارع، ومتابعة أعمال المباني التي تتم بالمخالفة للقانون بمعرفة المواطنين، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.

التركيز على أماكن الإقبال الجماهيري في العيد

وأوضحت أن الخطة تشمل التركيز على أماكن الإقبال الجماهيري في العيد من ميدان المشهد الحسيني والسيدة نفيسة والسيدة عائشة وجامع عمرو بن العاص والسيدة زينب، علاوة على الأماكن والمنشآت والمزارات السياحية ،وأيضا كورنيش النيل من منطقة الساحل حتى حلوان والكباري والأنفاق والمراسي والأتوبيس النهري داخل محافظة القاهرة.

اهتمام خاص بميادين العاصمة

وتابعت بأن من ميادين العاصمة التي يتم التركيز عليها لعدم إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارة وإزالة الإشغالات رمسيس والتحرير وعبد المنعم رياض والعتبة وباب الشعرية والحسين والعباسية وروكسي وعين شمس والمطرية وجسر السويس والمعادي وحلوان.

وأشار إلى متابعة الحدائق العامة وتوفير الخدمات لزوار تلك الحدائق فى مصرالجديدة ، شارع العروبة، حديقة الميريلاند، مدينة نصر، الحديقة الدولية ، منطقة وسط المدينة، مصر القديمة، الحديقة اليابانية بحلوان، حديقة بدر، وأيضا متابعة المناطق الأثرية مثل القلعة وشجرة مريم ومجمع الكنائس ومتحف الحضارات والمتحف المصرى .