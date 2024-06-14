أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.. شعائر مباركة ودعاء خالص

يوم القرّ، هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، يمضي فيه حجاج بيت الله الحرام شعائر مباركة داعين الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم ويسعدهم بتمام عودتهم سالمين غانمين، لذا نوضح خلال المسطور التالية أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.

وورد في فضل يوم القر، حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال «إِنَّ أَعْظَمَ اْلأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». رواه أبو داود.

أعمال اليوم الحادي عشر من ذي الحجة

- رمي الجمرات

يبدأ رمي الجمرات بعد زوال الشمس، أي بعد صلاة الظهر، ويجمع الحاج 21 حصاة من مِنى. ويبدأ برمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويتقدم بعد رميها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الوسطى كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. يختتم الحاج رمي الجمرات برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف عندها.

- المبيت في منى

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المبيت في منًى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته، فإنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية -في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنًى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه -مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج-؛ فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به

فيوم القرّ فرصة عظيمة للحجاج للتكفير عن الذنوب والخطايا، وللمثابرة على الأعمال الصالحة، وللنيل من ثواب الله تعالى، وندعو الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يُسعدهم بتمام عودتهم سالمين غانمين، وأن يجعل حجهم حجًا مبروراً وسعيًا مشكورًا.