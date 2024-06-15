أحمد عز عن شخصيته في فيلم ولاد رزق: محببة لقلبي وأتمنى أكررها 10 مرات

حقق الفنان أحمد عز نجاحا كبيرا بعد أيام قليلة من طرح فيلم ولاد رزق 3 - القاضية في دور العرض السينمائية، الذي يواصل من خلاله تقديم شخصية رضا التي قدمها في الجزئين الأول والثاني.

أحمد عز يكشف كواليس تصوير فيلم ولاد رزق 3

وعن شخصية رضا قال الفنان أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يحب شخصية رضا للغاية وأنها من أكثر الشخصيات التي يستحضرها بمجرد أن يرتدي ملابسها الخاصة، كما يستحضر الكلمات المستخدمة في حديثه بمجرد دخوله لوكيشن التصوير.

وأشار عز إلى أنه ذات مرة أثناء تصوير جزء من أجزاء فيلم ولاد رزق صادفت أنه يجرى تصوير عمل سينمائي آخر في نفس التوقيت، وبسبب تأثير شخصية رضا عليه كان يستحضرها في لوكيشن العمل الآخر، وذلك بسبب حبه وتأثره بها قائلا «بحس إنها بير مبيخلصش عنده مفرداته وشخصيته ومقربة جدا لقلبي وأتمنى أكررها مرة واتنين وعشرة كمان».