سعر ساعة عمرو يوسف بعد ظهوره في عرض فيلم ولاد رزق 3.. تحتوي على 44 حجرا كريما

ظهور مثير للفنان عمرو يوسف على الـ«ريد كاربت»، خلال العرض الخاص لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث، إذ ارتدى بدلة سوداء وقميص أبيص، لكن ما لفت أنظار الجمهور هو سعر الساعة التي كان يرتديها، وبدأوا يبحثون عن سعرها.

في التقرير التالي ترصد «الوطن» بعض التفاصيل عن الساعة التي ظهر بها الفنان عمرو يوسف خلال العرض الخاص، من فيلم أولاد رزق الجزء الثالث.

مواصفات ساعة عمرو يوسف

الساعة التي ارتداها الفنان عمرو يوسف كانت من نوع روليكس، ومن طراز Chosmograph Daytona، ومصنوعة من الذهب عيار 18 مع إطار مثبت، بالإضافة إلى بعض العلامات المضيئة وأسوار الأويستر المصنوعة أيضًا من الذهب عيار 18.

سعر ساعة عمرو يوسف

وتتميز ساعة عمرو يوسف بعدة أشياء، بينها أنها تحتوي على 44 قطعة من الأحجار الكريمة، ويبلغ سعرها 75 ألف دولار أمريكي، بحسب الموقع الرسمي للماركة العالمية رولكس.

وبعد نجاح الجزء الأول والثاني من فيلم أولاد رزق، انتهى أبطال العمل من تصوير الجزء الثالث، والتي تدور أحداثه حول سرقتة أولاد رزق لشيئًا ثمينًا يتسبب في دخولهم في صراعات.

أبطال فيلم أولاد رزق الجزء الثالث

فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، يشهد ظهور عدد من نجوم الفن، أبرزهم أبطال العمل أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم، بالإضافة إلى سيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، وهناك ظهور خاص لأبطال العمل، مثل الملاكم العالمي تايسون فيوري، والفنان كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجيهني وإخراج طارق العريان.