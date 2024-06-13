4 ملايين جنيه في أول يوم عرض.. هل تتحقق نبوءة عمرو يوسف عن فيلم ولاد رزق 3؟

عُرض أمس، فيلم ولاد رزق 3 في السينما ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، ويقدم وجبة فنية متنوعة للجمهور، إذ يضم عددًا كبيرًا من نجوم شباك التذاكر.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

وأوضح الفنان عمرو يوسف في تصريحاته خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للفيلم، أنه يراهن على نجاح فيلم ولاد رزق 3، وقدرته على تحقيق إيرادات تتجاوز 180 مليون جنيه في موسم أفلام عيد الأضحى، فهل تتحقق توقعاته بعد تحقيق الفيلم إيرادات 4 ملايين جنيه في أول أيام عرضه بالسينما؟

من جهته، قال مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المنافسة في الموسم الحالي قوية خاصة مع وجود عدد من نجوم الصف الأول، لافتًا إلى أنّ فيلم ولاد رزق 3 أشعل السباق مبكرًَا واستحوذ على المركز الأول في الساعات الأولى من سباق أفلام عيد الأضحى.

وأشار إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات شباك التذاكر، خاصة بعد انضمام «عصابة الماكس» إلى خريطة الأفلام المشاركة في الموسم.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، سيد رجب، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد الرافعي، آسر ياسين، إياد نصار، محمد لطفي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وفي مقدمتهم الفنان كريم عبدالعزيز لأول مرة، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.