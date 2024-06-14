فيلم «ولاد رزق 3» يحقق 8 ملايين جنيه في ثاني أيام عرضه

على الرغم من مرور يومين فقط على طرح فيلم ولاد رزق 3 القاضية في دور العرض السينمائية، إلا أنه نجح في التربع على قائمة الإيرادات بفارق كبير عن المركز الثاني في شباك التذاكر.

فيلم ولاد رزق يحقق 8 ملايين جنيه في ثاني أيام عرضه

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم ولاد رزق 3 القاضية نجح أمس الخميس في تحقيق ضعف إيرادات اليوم الأول لطرحه، حيث حقق 8 ملايين جنيه، واحتل المركز الأول.

وتابع أن فيلم ولاد رزق 3 القاضية كان قد حقق في اليوم الأول من طرحه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضي 4.5 مليون جنيه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

يذكر أن فيلم ولاد رزق 3 القاضية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلي صبحي وآسر ياسين ونسرين أمين وأسماء جلال وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، بينهم كريم عبد العزيز وإياد نصار وغيرهم.