احذر علامة شائعة تنذر بالنوبات القلبية.. توجه إلى الطبيب فورا

الجلطات القلبية أو نوبات القلب هي من أكثر الحالات الصحية الشائعة والخطيرة التي تهدد حياة الفرد، التي تحدث نتيجة انسداد أحد الشرايين التاجية بسبب تشكل جلطة دموية بداخله، ما يؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب نتيجة لقطع تدفق الدم الغني بالأكسجين والمغذيات عنه، وفقًا لما ذكره موقع Mayo Clinic الطبي.

علامة شائعة تنذر بالنوبات القلبية

تحدث النوبات القلبية نتيجة تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد عصام، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، كما تحدث نتيجة انسداد الشريان التاجي نتيجة انتقال جلطة دموية عبر مجرى الدم إلى الشريان التاجي، وهناك العديد من العلامات التي تدل على الإصابة بالنوبات القلبية منها علامة شائعة لا ينتبه إليها الكثير من المرضى ألا وهي حرقة المعدة، موضحًا: «ناس كتير مبتاخدش بالها من العلامة دي لأنها مرتبطة أكتر بتناول أنواع معينة من الطعام لكنها ممكن تكون علامة على الإصابة بنوبة قلبية أو ذبحة صدرية».

أعراض النوبة القلبية

من الممكن أن تتشابه أعراض النوبة القلبية بأعراض عسر الهضم، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) لأمراض القلب، والتي تشمل حرقة المعدة وآلام المعدة وثقل في الصدر، لذا نصح أخصائي أمراض القلب بضرورة التوجه إلى الطبيب فور الشعور بتلك الأعراض لاستبعاد الإصابة بنوبة قلبية.

وتشمل الأعراض الأخرى لجلطة القلب ضيق التنفس المفاجئ، والشعور بالألم أو الضغط في وسط أو جانب الصدر الأيسر، وألم الذراع أو الكتف، فضلًا عن الشعور بالتعب غير المبرر، والغثيان أو التقيؤ.

نصائح للوقاية من النوبات القلبية

و يمكن اتباع مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية، كالتالي: