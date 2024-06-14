دعاء يوم التاسع من ذي الحجة.. ردده لتنزل عليك الرحمات وتنال الشفاعة

العشر الأواخر من ذي الحجة من أكثر الأيام بركة في السنة الهجرية، وتتجلى فيها رحمة الله تعالى على عباده المؤمنين، هذه الأيام ليست فقط فرصة عظيمة لأداء فريضة الحج، بل هي أيضاً فترة ذهبية للتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والعبادة والعمل الصالح، لذا يحرص كثيرون على ترديد دعاء يوم التاسع من ذي الحجة.

دعاء يوم التاسع من ذي الحجة

عن دعاء يوم التاسع من ذي الحجة، فإن هناك عدد من الأدعية التي يستحب للمسلم ترديدها، حسبما أكد الشيخ خالد الجمل، أحد علماء الأزهر الشريف، لـ«االوطن»، منها:

اللهم اجعلني في هذا اليوم من السعداء، واكتب لي فيه من الحسنات ما يرفع درجاتي، واغفر لي فيه الذنوب التي تحول بيني وبين استجابة دعائي.

يا رب، في يوم عرفة المبارك، اغفر لي ذنوبي، وكفر عني سيئاتي، وتقبل مني صالح أعمالي، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم في هذا اليوم الفضيل، اجعل لي نصيبًا من رحمتك، وارزقني الرضا بما قسمت لي، واجعلني من المقبولين عندك، والمرحومين بفضلك.

اغتنام الليالي المباركة

أكد الجمل، أنه يجب اغتنام هذه الليالي المباركة، لقول النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِن يَومِ عَرَفَةَ».