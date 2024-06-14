دعاء ليلة عرفة.. خير الدنيا والآخرة وزيادة الرزق

مع اقتراب مغرب اليوم، تنتظر القلوب المؤمنة بفارغ الصبر حلول ليلة عرفة، تلك الليلة المباركة التي تبدأ بعد غروب شمس اليوم، فضلا عن أن ليلة عرفة تحمل في طياتها نفحات إيمانية تضفي على النفوس طمأنينة وسكينة، كم أنها ليست مجرد ليلة عابرة في التقويم الهجري، بل هي فرصة ذهبية للتقرب إلى الله بالدعاء والتضرع من أجل نيل رحمته ومغفرته.

دعاء ليلة عرفة

وحول دعاء ليلة عرفة، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، في تصريحات لـ«الوطن» إن الدعاء في ليلة عرفة يعد من أعظم الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم، حيث أن الله يتجلى على عباده في ليلة عرفة ويباهي بهم ملائكته.

وبخصوص دعاء ليلة عرفة، فإن هناك عدد من الأدعية التي من الممكن أن يناجي بها المسلم ربه على سبيل المثال لا الحصر على حسب ما أكد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا ومنها:

- اللهم ف يوم عرفة، اغفر لي ذنوبي جميعها يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجني من كل ضيق.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي وآنس وحدتي، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور.

- اللهم اغفر لي ذنوبي يارب العالمين.

- اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق.

- اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

- اللهم اكتبنا من الشاكرين.

- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

أدعية ليلة عرفة

واستكمالا للحديث عن دعاء ليلة عرفة، فإنه يمكن للمسلم أن يردد:

- اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.

- اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

- اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلهُ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

- اللهم في يوم عرفة، اغفر لي ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر.