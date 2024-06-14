موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية وأماكن الساحات

بدأ العد التنازلي على حلول موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الإسكندرية، والذي ينتظره آلاف المسلمين ليؤدوا الصلاة كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعود الجميع إلى منازلهم سريعًا لذبح الأضاحي، فيما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد صلاة عيد الأضحى 2024 حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية، كما أعلنت وزارة الأوقاف عدد ساحات الصلاة.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الإسكندرية، وكذلك عدد ساحات الصلاة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الإسكندرية

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، في بيان لها، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الإسكندرية إذ من المقرر أن تؤدى صلاة العيد في تمام الساعة 6:20 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

ويحل موعد عيد الأضحى 2024 في مصر، يوم الأحد المقبل الموافق يوم 16 يونيو الجاري، ويستمر حتى الأربعاء 19 من نفس الشهر.

عدد وأماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الإسكندرية

وأعلن الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، عدد وأماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الإسكندرية، إذ بلغ عددها نحو 513 ساحة في مختلف أنحاء المحافظة بالإضافة إلى المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمع، كما جرى تخصيص 1026 إمامًا وخطيبًا لأداء صلاة العيد، إذ إنّ كل ساحة تضم إمام رئيس وآخر بديل تحسبًا لحدوث أي طاريء.

وتضمنت أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الإسكندرية في حي شرق، وهي ساحات كليوباترا، والزنانيري، وسليماني محمود بسموحة، والصابرين، والصديق، ورياض الصالحين، وسبورتنج في شارع الترعة أبو سليمان، والعلم والإيمان بشدس، والجهاد أبو سليمان وأبو هريرة أبو سليمان، ونور الإسلام، والخلفاء أبو سليمان بباكوس، وزقزوق غبريال، والتوبة المحمودية بأبو سليمان، والرعاية وينجت، والإسراء الرمل الميري، الكبير بالسيوف، والتوحيد بأرض الأرز، وجليم بترام جليم.

وجاءت أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في حي غرب الإسكندرية، ساحة مسجد سيدي القباري، وساحة مسجد الإمام الشافعي نجع العرب، وساحة مسجد أبو عمر الورديان، وساحة مسجد الأبرار الورديان، والسنية أرض الموز بالقباري.

كما تضمنت ساحات بكرموز وهي مسجد الميري، ومدور الشام، ومسجد بدر، ومسجد الفلاح بشارع رشيد، والأبرار بالمأوى، وناصر السنة بالورديان، والدغيدي بترعة المحمودية، وسعد زكي بالورديان، والتوحيد الغيطاني بالمتراس، والرحمة بالجلاء، وعباد الرحمن بشارع رشيد، ورشاد عثمان بالمتراس، والجمل بالمكس، والتوفيق بكرموز، والمصري، وعلاّم، واللبان.

ويشمل حي العامرية، عدد من أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الإسكندرية وهي الإخلاص، ومركز شباب الجزائر، والمحطة بكينج مريوط، والصحابة قبلي، والكابلات، ومركز شباب عرابي، وساحة قرية فلسطين، ومسجد طيبة 1، والصالحين بقرية الوادي، والحق، وعباد الرحمن، وساحة مبارك 1، والهداية فنجري 1 و2، ومسجد السلام عبد القادر، والإيمان عبد القادر، والناصرية، والتوحيد، وحارث، والرحمن، والقوات المسلحة، وشارع 20 الكافوري، والتوبة، والهويس، والصديق، وسند 2، والكرنك، وأبو سنبل، والرحمن، واليمن، والعلا الشرقي، وأبو مسعود، وبغداد، والجلاء، والرحمن، وسماحة الإسلام، والعامرية، وعباد الرحمن.

كما تنتشر العديد من أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الإسكندرية، بمناطق الدخيلة، ووسط الإسكندرية، وحي المنتزه، وسيدي بشر، والمندرة، وحي الجمرك، وبرج العرب، ومحرم بك.