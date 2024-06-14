قبيل ساعات من العيد.. أسعار الأضاحي 2024 في محافظات مصر

شهدت أسعار الأضاحي 2024 في محافظات مصر، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار قبيل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك، إذ يفصلنا عنه أقل من 48 ساعة، وسط زيادة الإقبال من المواطنين على شراء الأضاحي خصوصًا سكان المدن الذين يحرصون على شراء الأضاحي قبيل العيد مباشرة أو يوم الوقفة.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» آخر أسعار الأضاحي 2024 في محافظات مصر، متضمنةً سعر كيلو الخرفان قائم اليوم، فضلًا عن أسعار الأضاحي وزارة الزراعة، وكذلك سعر الكيلو العجول قائم اليوم.

أسعار الأضاحي اليوم في مصر 2024

وأوضح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، إنّ هناك انخفاضا طفيفا في أسعار الأضاحي اليوم في مصر 2024 مقارنةً بالأعوام الماضية، إذ ارتفعت الأسعار قبيل عيد الأضحى بسبب زيادة الإقبال على شرائها، لافتًا إنّها قد ترتفع أو تنخفض بقيمة 5 جنيهات في الكيلو الواحد خلال الساعات الحالية والمقبلة، وفقًا لحالة العرض والطلب.

أسعار خروف العيد 2024 بالمحافظات

وتراوحت أسعار الأضاحي 2024 بالمحافظات للخرفان ما بين 6 وحتى 15 ألف جنيهًا وفقًا للوزن والنوع، بحسب تجار الماشية، في آخر ساعات البيع قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، بينما تراوحت أسعار العجول البلدي ما بين 70 وحتى 100 ألف جنيه، بينما سعر الإناث ما بين 50 وحتى 60 ألف جنيه وفقًا للوزن والسن، فيما سجل سعر الجاموس ما بين 50 وحتى 70 ألف جنيه وفقًا للوزن.

سعر كيلو الأضاحي قائم اليوم 2024

سعر كيلو الخرفان قائم اليوم 2024.. يتراوح بين 195 وحتى 220 جنيها.

سعر الكيلو العجول قائم اليوم 2024.. يتراوح بين 165 وحتى 175 جنيها للكيلو في الذكور، وبين 145 وحتى 160 جنيها للإناث.

سعر الكيلو الجاموس قائم اليوم 2024.. يتراوح بين 135 وحتى 140 جنيها للكيلو في الذكور، بينما يتراوح بين 125 وحتى 130 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الماعز قائم اليوم 2024.. يتراوح بين 215 وحتى 245 جنيها للكيلو.

أسعار الأضاحي وزارة الزراعة 2024

وفي بيان سابق لها، جاءت تفاصيل أسعار الأضاحي وفقا لوزارة الزراعة 2024 كالآتي:

سجل سعر كيلو الخرفان قائم اليوم 210 جنيهات للبلدي، و250 جنيها للبرقي.

بلغ سعر الكيلو العجول قائم اليوم 2024 نحو 175 جنيها.

سجل سعر كيلو الجاموس قائم اليوم في وزارة الزراعة ما بين 150 وحتى 155 جنيها.

سجل سعر كيلو الماعز قائم اليوم 2024 في وزارة الزراعة نحو 230 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم 2024 في الأسواق

وشهدت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، انخفاضًا طفيفًا، بحسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ العجالي البلدي تراوحت بين 340 وحتى 380 جنيهًا إذ تختلف من مركز لآخر، وسط توقعات بزيادة انخفاضها بالتزامن مع ذبح الأضاحي في المنازل وعزوف المواطنين عن الشراء.

وأشار إلى إنّ أسعار اللحوم المستوردة السوداني والأثيوبي، فقد سجل سعر الكيلو نحو 280 جنيها للكيلو، موضحًا إنّ سعر اللحوم المستوردة البرازيلي والهندي تراوحت بين 20 وحتى 250 جنيها للكيلو، فيما سجل أسعار اللحوم الضأن المذبوحة للخرفان والماعز ما بين 395 وحتى 445 جنيها.