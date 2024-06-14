أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القاهرة.. تجهيز 257 مسجدا لاستقبال المصلين

خصصت محافظة القاهرة 257 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو الجاري في تمام الساعة 6:18 صباحًا، ونظرا لأهمية صلاة العيد يحرص الكثيرون على معرفة أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القاهرة.

ساحات صلاة عيد الاضحي 2024 في محافظة القاهرة

وجاءت أبرز أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في القاهرة على النحو التالي:

- جامع الحسين.

-الجامع الأزهر.

- جامع عمرو بن العاص.

- جامع الفتح برمسيس.

- جامع الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

- مسجد السيدة زينب.

- مسجد السيدة نفيسة.

- مسجد السلطان حسن.

- مسجد بلال بن رباح المقطم.

- مسجد منارة الإسلام المقطم.

- مسجد الفردوس حدائق المعادي.

- مسجد السلطان الحنفي بالسيدة.

- مسجد سيدي علي زين العابدين بالسيدة.

- مسجد الفاروق بالمعادي.

- مسجد عبدالمنعم رياض كوتسيكا.

- مسجد الخلفاء الراشدين صقر قريش.

- مسجد التقوى الطوب الرملي.

- مسجد السلام مدينة نصر.

فتح المساجد قبل صلاة العيد بوقت كافٍ

وأشارت مديرية الأوقاف في محافظة القاهرة، إلى تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطى لكل ساحة بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافٍ، وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحي المبارك.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الترتيبات اللازمة لصلاة العيد

وأوضحت المديرية أنها شكلت غرفة عمليات لمتابعة جميع شؤون المساجد والترتيبات اللازمة لصلاة العيد وأثناء الصلاة وبعدها، وتوزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة.