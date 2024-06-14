تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، تراجعاً طفيفاً بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليومية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3125 جنيها، للبيع دون مصنعية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6- 2024 في بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 3571 جنيها للبيع بدون مصنعية، خلال بداية التعاملات المسائية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الاكثر مبيعاً في مصر نحو 3125 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة المصرية نحو 2679 جنيها دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2083 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، بمحلات الصاغة، عند 25000 جنيه للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2330 دولاراً للبيع.