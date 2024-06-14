عيار 21 الآن.. تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2024، خلال تعاملات الظهيرة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيهًا للشراء، و3110 جنيهات للبيع، وهو الذهب الأوسع انتشارًا بين المواطنين، والذي يكثر شراؤه، بسبب ارتباط الخطوبة والزواج بمواسم الأعياد، ويحل الأحد المقبل عيد الأضحى المبارك.

أسعار الذهب اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقاً للتحديث الأخير المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3577 جنيهاً للشراء، و3545 جنيهاً للبيع، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3130 جنيها للشراء، و3110 جنيهاً للبيع، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، 2683 جنيهاً للشراء، و2666 جنيهاً للبيع، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2087 جنيها للشراء، و2073 جنيهاً للبيع، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25 ألفًا و40 جنيهاً للشراء، «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».