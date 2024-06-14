نصائح من «الأرصاد» لتجنب خطورة الموجة الحارة.. «ابعد عن الشمس»

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يشهده الطقس خلال الفترة الحالية، على إثر تعرُّض البلاد لموجة حارة شديدة، بداية من يوم الثلاثاء الماضي وتمتد لـ9 أيام، وشهدت الساعات الأولى من اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ما دفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تقديم نصيحتين مهمتين للمواطنين.

نصيحتان مهمتان من «الأرصاد»

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصيحتين مهمتين للمواطنين، لتجنب خطورة الطقس الحار في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية؛ نتيجة للتعرُّض لموجة شديدة الحرارة.

ونصحت «الأرصاد» بعدم التعرُّض المباشر لأشعة الشمس، وأيضًا شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه؛ إذ أنها تعمل على تعويض الجسم السوائل التي فقدها وترطيبه لحمايته من الجفاف، وبالتالي تجنب المخاطر الصحية التي قد تنتج عن الطقس الحار من إجهاد حراري أو ضربة شمس.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.