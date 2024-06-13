«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الموجة الحارة في عيد الأضحى

أجواء شديدة الحرارة نهارًا وشمس ساطعة حارقة، يتضرر منها الكثير من المواطنين، خاصة من يضطرون للخروج في هذا التوقيت لأداء أعمالهم، أو قضاء حوائجهم المرتبطة بعيد الأضحى، وهو ما يدفعهم لمعرفة موعد انتهاء الموجة الحارة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الحارة مستمرة على أغلب الأنحاء حتى السبت وقفة عيد الأضحى المبارك، محذرة من ذروة ارتفاع درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، التي تصل إلى 48 درجة مئوية، خاصة على جنوب البلاد.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وحول موعد انتهاء الموجة الحارة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءا من الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، تبدأ الموجة الحارة في الانكسار، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تترواح من 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

أوضحت الأرصاد الجوية أنه خلال هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلاً للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء، ومعتدلاً على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.