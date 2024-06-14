أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الجيزة.. استعدادات وتجهيزات خاصة

نسقت محافظة الجيزة ومديرية الأوقاف، مع الأجهزة الأمنية لتأمين 615 ساحة لأداء صلاة العيد، في تمام الساعة 6:18 صباحًا، وتعزيز الخدمات عليها بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وإليك أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الجيزة.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها، حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين في أول أيام العيد.

إزالة الإشغالات من محيط ساحات صلاة العيد

وجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة أى اشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال ايام العيد

تخصيص سيارات الحماية المدنية والإسعاف

وكشفت محافظة الجيزة، قيام إدارة الحماية المدنية بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاه العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين إلى جانب تمركز لسيارات الإسعاف بالعديد من المواقع للتعامل مع أي أحداث طارئة.

ساحات صلاة عيد الأضحي 2024 في محافظة الجيزة

وجاءت أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الجيزة كالتالي:

- مصطفى محمود بالمهندسين.

- أسد بن الفرات بالدقي.

- خالد بن الوليد بالكيت كات.

- شارع السكري في بين السرايات.

- عمر بن الخطاب بإمبابة.

- البدر بشارع البوهي.

- مسجد التقوى بشارع المشابك.

- التيسير والتوحيد بالتعاون.

- أبو العباس بطريق كفر طهرمس.

- الصالحين بشارع أبو الهول.

- أبو بكر الصديق بزنين.

- الرحمن بشارع سباق خليل.

- مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

- مسجد النور بطريق الكونيسة.

- مسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية.

- مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة.

- مسجد عباد الرحمن بشارع فضل السيسي.

- مسجد ذي النون وأسرة السلام وأبو هريرة وقباء بالمنيب.

- ساحات شوارع العدل وترسا.

- المدبح بالمنيب.

-ميدان الحصرى، والنور والأبرار بالحى السادس.