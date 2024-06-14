القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو.. «اعرف التردد الآن»

ينتظر محبو الساحرة المستديرة، متابعة مباراة الأهلي وفاركوا، والمقرر إقامتها اليوم، في تمام الساعة الـ7 مساءً بمحافظة الإسكندرية، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري NILE.

وبالنسبة لتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو فيمكنك الاستمتاع بمشاهدتها على إحدى القنوات التي حصلت على حقوق الملكية الخاصة بالبث، وهي مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، والتي يمكن تنزيلها ومشاهدة ومتابعة الماتش عليها عبر إدخال التردد الخاص بها ويمكن إيضاحه فيما يلي:

تردد أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500.

نوع الجودة: HD.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

وتنقل قناة «أون تايم سبورتس» مباراة الأهلي وفاركو، باعتبارها الحاصلة على حقوق الملكية لبث مباريات إذ هي الحاصلة على حقوق بث الدوري، ويمكن الاستمتاع بمشاهدة تلك المباراة داخل المنزل، ويمكن تنزيلها عبر اتباع مجموعة من الخطوات جاءت على النحو التالي: