أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة.. الإفتاء توضح الشعائر

أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، أشارت إليها دار الإفتاء المصرية، موضحة أنه يوم الحج الأكبر، لافتة إلى أنه ورد التعبير بـ«الحج الأكبر» في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة

وبخصوص أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، قالت «الإفتاء» إن المختار ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المراد بـ«يوم الحج الأكبر» يقصد به يوم النحر، وهو العاشر من شهر ذي الحجة، لافتة إلى أن أعمال الحج يكون أكثرها في يوم العاشر من ذي الحجة، موضحة أنه فيها رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة، ولا يشترط فيهم الترتيب.

اليوم العاشر من ذي الحجة

وفي سياق الحديث عن أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، لفتت «لإفتاء» إلى أن الجمرات ثلاث، وفي يوم النحر تُرْمَى واحدة فقط، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، وتُسمى جمرة العقبة الكبرى، فترمي فيها بسبع حصيات متعاقبات؛ أي: لا تَرمها دفعة واحدة، ويُسن التكبير مع كل حصاة، وتجمع الحصيات من أي مكان، وتكون الواحدة بقدر الحمصة.

أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة وذبح الهدي

وتابعت «الإفتاء» أن الحاج يذبح هديه، موضحة أنه واجب على القارن والمتمتع، لافتة إلى إمكانية دفع ثمن الهدي لبعض الجهات الخيرية، والتي تقوم بالذبح وتوزيعه على الفقراء، بما عرف بـ(الصكوك).

حلق شعر الرأس أو تقصيره ضمن أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة

وأوضحت الدار أن حلق الشعر يكون بالموس، وتقصيره يكون بالمقص وغيره، والمقصود أخذ بعض شعر الرأس، والحلق أفضل من التقصير؛ لأنَّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم دعا للمحلّقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة، موضحة أن المرأة تقص من شعرها قدر أنملة الإصبع.

طواف الإفاضة ضمن أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة

واستكمالا للحديث حول أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، أشارت الإفتاء إلى طواف الإفاضة، موضح أن يُسمى بطواف الزيارة أيضا، أو طواف الركن، مؤكدة أن من شروط طواف الإفضة الطهارة؛ كونه بمنزلة الصلاة إلَّا أن الله عز وجل أباح الكلام فيه، كما ورد في الأثر، ويكون بالطواف حول الكعبة سبع أشواط، يبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي عنده، ويجعل الكعبة عن يساره، أي: كما يقال: يكون الطواف ضد عقارب الساعة، ولا نهاية لوقت الطواف عند بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة، لكن لا بد من الإتيان به، ولا يكفي الفداء عن أدائه إجماعًا؛ لأنه ركن، والركن لا يُجْزِئُ عنه البدل.

أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة لغير الحاج

وبخصوص أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة لغير الحاج فإنه يعد يوم عيد الأضحى الذي يتضمن عددا من السنن أبرزها ذبح الأضحية والاغتسال والتطيب وصلاة العيد والتوسعة على الأهل والتزاور وصلة الأرحام.