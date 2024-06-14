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العاهل الأردني: حذرت مرارا من مخاطر وتبعات تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كتب:

منتصر سليمان
06:03 م | الجمعة 14 يونيو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حذرت مرارا وتكرارا من مخاطر وتبعات تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف العاهل الأردني، قائلًا: المجتمع الدولي فشل في تحقيق الحل الوحيد الذي يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم، واستمرار الحرب الإسرائيلية يزيد الجرائم المرتكبة بحق الضحايا الأبرياء وأدعو إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار».

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بقلم منتصر سليمان