العاهل الأردني: حذرت مرارا من مخاطر وتبعات تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حذرت مرارا وتكرارا من مخاطر وتبعات تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف العاهل الأردني، قائلًا: المجتمع الدولي فشل في تحقيق الحل الوحيد الذي يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم، واستمرار الحرب الإسرائيلية يزيد الجرائم المرتكبة بحق الضحايا الأبرياء وأدعو إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار».