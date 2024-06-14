تطوير وتجميل أهم ميدان في الإسماعيلية مع قرب حلول عيد الأضحى

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة عن الانتهاء من تطوير وتحميل ميدان الممر، أحد أشهر وأهم ميادين المدينة، والذي يفصل بين حي أول وثاني، ضمن خطة المحافظة للاهتمام بالحدائق والمتنزهات، قبل أيام معدودة من عيد الأضحى المبارك.

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية: إن الميدان يُعد متنفسًا لمواطني الإسماعيلية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ورفع كفاءة الميدان تضمنت تركيب بلدورات بطول 170 مترا وبعرض الميدان، وتركيب بلاط مزايكو بمساحة 160 متر مربع، وتركيب 100 متر طوب فرعوني، وتنفيذ ممرات وممشى للمواطنين.

واضاف بيان محافظة الإسماعيلية أنه جرى تدشين ممرين لذوي الهمم لسهولة الحركة داخل الميدان، وإصلاح وصيانة الكراسي ودهانها باللونين الأخضر والأصفر، ودهان البلدورات باللونين الأبيض والأسود، ونقل الكراسي من المسطح الأخضر ووضعها على الممرات.

وفيما يخص قسم الكهرباء أنهى حي ثان رفع كفاءة الإنارة بالميدان، حيث تم تركيب 12 كشاف إنارة ليد، و150 متر شريط مضيء حول الأشجار، إلى جانب زراعة 120 متر نجيلة صناعية، و150 شتلة من النباتات والزهور والأشجار، مع وضع فازات ورد في محيط الميدان.