طريقة عمل عجينة الرقاق الناشف في خطوات بسيطة.. 4 مقادير فقط

الرقاق من الأكلات التي يقبل عليها المصريون، في عيد الأضحى المبارك، إذ أن ربات البيوت يقمن بشرائه؛ لكن من الممكن تحضيره في البيوت، في خطوات بسيطة وفي التقرير التالي نتحدث عن طريقة عمل عجينة الرقاق الناشف، وفقًا لما جاء بقناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل عجينة الرقاق الناشف

طريقة عمل عجينة الرقاق الناشف، تحتاج لمقادير نقدمها في السطور التالية وهي في متناول الإيد ومتوفرة داخل كل منزل، كالتالي:

المقادير:

3 أكواب دقيق

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

طريقة عمل عجينة الرقاق الناشف

يخلط الدقيق والملح والسكر

يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

تقطع كرات وتغطى وتترك لترتاح

تفرد بالنشابة وترش بالدقيق

توضع على طاسة ساخنة

يقلب الرقاق على الوجه الآخر

يستخدم أو يحفظ فى مكان جاف مغطى عند الاستخدام

طريقة حفظ الرقاق الناشف

وبعد عمل الرقاق الناشف، يمكن حفظه من خلال عدة خطوات، إذ يجب لف أوراق الرقاق الجاف في كيس كبير يناسب حجمها، ويغلق الكيس جيداً بإحكام، ويلف جيدا حتى لا تصل الرطوبة له، ثم يحفظ في درجة حرارة الغرفة بمكان جاف ونظيف، حتى يمكن استخدامه مرة أخرى، وينصح بعدم حفظ الرقاق الناشف في الثلاجة أو أي مكان رطب حتى لا تصل له البرودة.