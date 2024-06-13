طريقة تحضير الرقاق الطري على البوتاجاز.. «كأنه جاهز»

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك، الذي يتناول فيه المصريون الرقاق والفتة، فهما من الأطباق الأساسية على السفرة المصرية، لذلك تحرص العديد من الأمهات على تحضير الرقاق في المنزل خاصة الطري، بدلا من شرائه من الأفران، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الرقاق الطري على البوتاجاز.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الرقاق الطري على البوتاجاز على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي جاء كالتالي:

- 4 أكواب دقيق

- 3 ملاعق كبيرة سمنة

- ماء

- رشة ملح

- رشة سكر

الحشو

- لحمة معصجة

- سمنه جبنة

- موتزاريلا

خطوات التحضير

في البداية نخلط الدقيق والملح والسكر.

ثم تضاف السمنة السائحة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

يتم تشكيل العجينة لكرات صغيرة وتترك لترتاح وتفرد بالنشابة.

يحشى الرقاق باللحمة المعصجة والجبنة ويطبق.

يدهن الرقاق بالسمنة ويقلب في طاسة على النار حتى النضج وتقدم.

طريقة أخرى لعمل الرقاق الطري

في البداية نعصِّج اللحمة مع البصل

يتم إضافة البهارات وجوزة الطيب والحبهان والملح والفلفل لها.

نقوم بتذويب السمنة

نضع 5 طبقات من الرقاق

وتدهن كل طبقة بالسمنة

وفوقها 5 طبقات أخرى من الرقاق

تدهن كل طبقة بالسمنة

ثم يقطع ويسقى بالمرقة

يدخل الرقاق الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة

طريقة عمل رقاق بالسجق واللحمة

رقاق طري

مرقة

سمنة

سجق شرقي

لحمه مفرومة

بصل

ورق لورا

حبهان

جبنة مبشورة

ثوم

كرفس كرات

ملح

فلفل أسود

فلفل حار

زعتر

طماطم

بهارات

كمون

خطوات التحضير