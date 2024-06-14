«تاني تاني» أعلى فيلم عربي تحقيقا للإيرادات بالسعودية في الأسبوع الجاري

واصل فيلم «تاني تاني» صعوده الكبير في شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني، بعدما انطلق في صالات المملكة يوم 30 مايو الماضي، إذ استمر في حصد الإيرادات الكبيرة لتصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 31 مليونا و719 ألف جنيه مصري وذلك خلال أسبوعين من العرض.

فيلم «تاني تاني»

وصعد فيلم «تاني تاني» إلى المركز الرابع في قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر السعودي بعدما احتل المرتبة السادسة الأسبوع الماضي، كما يعد الفيلم العربي الوحيد في الخمسة أفلام الأولى في القائمة، وذلك حسب إحصائيات شباك التذاكر التي تنشرها هيئة الأفلام السعودية على موقعها الرسمي.

ولاقت تركيبة فيلم «تاني تاني» الكوميدية بين آحمد آدم وغادة عبد الرازق وبيومي فؤاد ترحيبا كبيرا من الجمهور السعودي والخليجي الذي حرص على مشاهدة الفيلم وخرج سعيداً من المواقف والمفارقات الكوميدية في الأحداث وذلك جعل «تاني تاني» هو الفيلم الأبرز في صالات العرض السعودية خلال الأسبوعين الماضيين.

الفيلم انطلق في دور العرض المصرية يوم 22 مايو الماضى، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

أحداث فيلم «تاني تاني»

أحداث فيلم «تاني تاني» تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية «هدى» التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي «زيكو» وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومي فؤاد شخصية لبيب «بيبو» الذي يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

ومن شخصيات فيلم «تاني تاني» أيضاً محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدى، ويدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.