سحب فيلم تاني تاني من دور العرض.. حقق 589 ألف جنيه في 3 أسابيع

سحبت دور العرض السينمائي فيلم تاني تاني، وذلك بعد 3 أسابيع فقط من طرحه، في ظل تحقيقه إيرادات ضعيفة، وكذلك بالتزامن مع طرح أفلام موسم عيد الأضحى 2024، والتي تضم أفلام أولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف.

فيلم تاني تاني يجمع لأول مرة كل من أحمد آدم، وغادة عبدالرازق وبيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل.

إيرادات 3 أسابيع في دور العرض

وحقق فيلم تاني تاني على مدار 3 أسابيع عرض نحو 589 ألف جنيه فقط، واحتل المرتبة الأخيرة في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم تاني تاني

تدور قصة فيلم تاني تاني في إطار كوميدي اجتماعي، من خلال صداقة طويلة تجمع بين موظفة تقوم بدورها الفنانة غادة عبدالرازق واثنين من الرجال بدأت منذ الصغر، وتتطور الصداقة على مدار الزمن، حتى يقرر كل منهما التقرب منها بهدف الزواج.