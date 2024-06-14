طريقة عمل اللحم الضاني.. وصفات مختلفة مثل الجاهزة

اللحم الضاني من أنواع اللحوم التي يفضل الكثيرون تناولها في عيد الأضحى المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ، إذ تتفنن السيدات في طرق تجهيزها، ليقدمنها لأسرهن بأشكال مختلفة ولذيذة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل اللحم الضاني.

وصفات مختلفة يمكن من خلالها طريقة عمل اللحم الضاني، ومنها طريقة عمل اللحم الضان بالبطاطس على خطى الشيف الشربيني في برنامجه الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي جاءت كالتالي:

بطاطس

رقبة ضاني

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

روزماري

جزر

ملح

فلفل أسود

زيت

صلصة طماطم

عصير طماطم

كون

بهارات

جوز الطيب

حبهان

ورق لوري

زبدة

طماطم

مكعب مرقة

خطوات التحضير

في البداية نقوم بتتبيل اللحمة بالملح والفلفل والزعتر والكمون مع عصير طماطم من كل الجهات.

نقوم بعد ذلك بتشويح اللحمة مع الزيت في طاسة ساخنة.

ثم يفرم الجزر والكرفس والكرات والثوم وتضاف إلى اللحمة.

إضافة مكعب مرقة وبهارات وجوزة الطيب ولورا وحبهان وزعتر وروزماري.

إضافة البصل الشرائح إلى اللحمة.

نقوم بإضافة الطماطم والصلصة إلى الكبة مع الخضار المفروم ثم يضافوا للحمة.

يتم تقطيع البطاطس حلقات وتحمر في زيت غزير حتى تصبح نصف تسوية.

ترفع البطاطس في صينية الفرن وترش بملح وفلفل والزبدة.

يرفع خليط اللحمة على البطاطس، ويدخل الفرن.

طريقة عمل لحم الضاني المشوي

لحم ضاني

بصل

ثوم

زبادي

فلفل رومي

طماطم مبشورة

خل

ملح وفلفل أسود

بهارات

زيت

خطوات التحضير