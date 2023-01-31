ارتفاع الطلب على اللحم «الضاني».. و«الغرفة التجارية»: الكيلو بـ170 جنيها

تشهد أسعار اللحم الضأن، استقرارا في الأسواق المصرية، حيث إنها من المنتجات التي يفضل بعض المواطنين تناولها، ولكن ليس باستمرار لاحتوائها على نسبة دهون عالية.

وتتراوح أسعار اللحم الضأن في الأسواق للكيلو بين 180 و250 جنيها، بحسب ما ذكر رفاعي مدبولي، أحد تجار اللحوم الضأن الكبار، موضحا أن سعر الكبدة الضأن يتراوح من 170 إلى 190 جنيها.

أسعار اللحم الضأن

وأضاف «رفاعي»، أن هناك استقرار في أسعار اللحم الضأن، واستهلاك بنسبة متوسطة مقارنة مع الأنواع الأخرى من اللحوم، مشيرا إلى أن سعر كيلو الفخدة الضأن في المتاجر الشهيرة بـ 289.95 جنيه، والكتف الضأن 239.95، والموزة الضأن بـ248.95.

عضو شعبة القصابين: هناك استقرار في أسعار اللحم الضأن

ومن جهته، ذكر صبحي ميلاد عضو شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن معارض أهلا رمضان التي توفرها الدولة لتقديم سلع بأسعار منخفضة وتناسب المواطنين، تتيح كيلو اللحم الضأن بسعر يتراوح بين 170و200 جنيه، مشيرا إلى أن هناك استقرار في الأسعار على اللحم الضأن ونسبة مبيعات معتدلة، نتيجة وفرة المعروض، وسط جهود وزارتي الزراعة والتموين، لضخ آلاف من رؤوس الماشية في منافذها بأسعار مدعمة.