كيفية التخلص من رائحة لحم الخروف.. 5 طرق بسيطة عليك اتباعها

رغم أن الكثير من عشاق الوجبات الدسمة يفضلون تناول لحم الضأن، فإن العديد من السيدات يواجهن مشكلة عند طهي لحوم الخروف في عيد الأضحى المبارك، تتمثل في انتشار رائحته النفاذة داخل المنزل لفترة طويلة، ما يضعهن في موقف شديد الإحراج عند زيارة الأهل والأقارب.

كيفية التخلص من رائحة لحم الخروف

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضل الطرق للتخلص من رائحة الخروف في المنزل بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إقبال العديد من الأسر المصرية على ذبح الأضحية وطهي لحمها بعد التوزيع على الفقراء والأهل والأصدقاء.

طرق تساعد في التخلص من رائحة لحم الخروف

وحول كيفية التخلص من رائحة لحم الخروف، ثمّة عدة طرق تساعد على التخلص من رائحة اللحم الضاني، منها إضافة التوابل مثل القرفة والبهارات والزنجبيل والقرنفل والأعشاب مثل الروزماري على الماء عند تنظيف اللحوم، وفقًا لما ذكره موقع «سي بي سيسفرة».

يمكن نقع لحم الخروف في البهارات المفضلة، مع إضافة ماء البصل وعصير الليمون، مع ضع اللحم الضاني في الفريزر قبل طهيه، لأن درجات الحرارة المنخفضة تساعد على التخلص من الرائحة بنسبة كبيرة.

طريقة مختصرة للتخلص من رائحة الخروف

وجاءت من ضمن الطرق التي تساعد على التخلص من رائحة الخروف، وضع اللحم في وعاء بعد غسله، ثمّ إضافة كمية من الحليب لبضع ساعات، ويترك في الثلاجة وبعدها يغسل بالماء جيدًا.

ومن أهم طرق التخلص من رائحة لحم الخروف، إضافة ملعقة من السكر وكيس فانيليا على اللحم الضاني في أثناء سلقه، وبعدها يترك على النار حتى الغليان، ومن ثمّ ستختفي الرائحة نهائيًا.