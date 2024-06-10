تحذير من احتباس الماء في الجسم بسبب القبة الحرارية.. كيف تتخلص منه؟

تحديات جديدة تواجه معظم دول العالم في الوقت الحاضر، نتيجة لموجات حرارة قياسية وغير مسبوقة، بعد تحطيم أرقام القياسية لأول موجة حر كبيرة لهذا الموسم، وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن السبب تمركز ما يسمى بـ«القبة الحرارية القوية» على جميع المحافظات التي شهدت ارتفاعا قويا وعنيفا في درجات الحرارة، قد تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم لدى البعض.

تقول الدكتورة أسماء جمال الدين استشاري أمراض الكلى والباطنة العامة بطب عين شمس، إن العديد سيتأثرون من المرتفع الجوي التي تشهده البلاد بالنسبة لمن يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة، ما يؤدي لمعاناة البعض من احتباس الماء في الجسم وتورم القدمين، ويسبب لهم شعورا بالانزعاج طوال الوقت.

وأوضحت أن أكثر من يتعرض لاحتباس السوائل في الجسم خلال درجات الحرارة المرتفعة، السيدات خلال فترة الحمل والتغيرات الهرمونية، ومن يتناولون أدوية تسبب احتباس السوائل، مثل بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو المصابين بأمراض مزمنة، والأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الصوديوم والأملاح، أو من يضطرون للوقوف لفترات طويلة في درجات الحرارة المرتفعة.

ويمكن معرفة إذا كان الشخص يعاني من احتباس السوائل في الجسم من خلال بالضغط بالأصابع على المنطقة المتورمة، فإذا لم يعود الجلد لطبيعته إلا بعد مرور عدة ثواني فهذا يشير إلى احتباس سوائل، وتتأثر النساء باحتباس السوائل أكثر من الرجال، بالإضافة إلي ظهور الأعراض التالية:-

أعراض احتباس السوائل في القدمين واليدين

تورم.

الجلد المنتفخ.

ألم في الأطراف.

احمرار أو تورم في الوجه.

ضيق التنفس.

ارتفاع ضغط الدم.

ومع ظهور تلك العلامات على الشخص المصاب، يجب الالتزام بالنصائح التي يمكنها تخفيف وعلاج تراكم الماء السوائل الزائدة بالجسم:-

نصائح للتخلص من احتباس الماء في الجسم