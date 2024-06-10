تحذير من احتباس الماء في الجسم بسبب القبة الحرارية.. كيف تتخلص منه؟
كتب:
إسراء عبد العزيز
10:57 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
أعراض احتباس الماء في الجسم
تحديات جديدة تواجه معظم دول العالم في الوقت الحاضر، نتيجة لموجات حرارة قياسية وغير مسبوقة، بعد تحطيم أرقام القياسية لأول موجة حر كبيرة لهذا الموسم، وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن السبب تمركز ما يسمى بـ«القبة الحرارية القوية» على جميع المحافظات التي شهدت ارتفاعا قويا وعنيفا في درجات الحرارة، قد تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم لدى البعض.
تقول الدكتورة أسماء جمال الدين استشاري أمراض الكلى والباطنة العامة بطب عين شمس، إن العديد سيتأثرون من المرتفع الجوي التي تشهده البلاد بالنسبة لمن يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة، ما يؤدي لمعاناة البعض من احتباس الماء في الجسم وتورم القدمين، ويسبب لهم شعورا بالانزعاج طوال الوقت.
وأوضحت أن أكثر من يتعرض لاحتباس السوائل في الجسم خلال درجات الحرارة المرتفعة، السيدات خلال فترة الحمل والتغيرات الهرمونية، ومن يتناولون أدوية تسبب احتباس السوائل، مثل بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو المصابين بأمراض مزمنة، والأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الصوديوم والأملاح، أو من يضطرون للوقوف لفترات طويلة في درجات الحرارة المرتفعة.
ويمكن معرفة إذا كان الشخص يعاني من احتباس السوائل في الجسم من خلال بالضغط بالأصابع على المنطقة المتورمة، فإذا لم يعود الجلد لطبيعته إلا بعد مرور عدة ثواني فهذا يشير إلى احتباس سوائل، وتتأثر النساء باحتباس السوائل أكثر من الرجال، بالإضافة إلي ظهور الأعراض التالية:-
أعراض احتباس السوائل في القدمين واليدين
- تورم.
- الجلد المنتفخ.
- ألم في الأطراف.
- احمرار أو تورم في الوجه.
- ضيق التنفس.
- ارتفاع ضغط الدم.
ومع ظهور تلك العلامات على الشخص المصاب، يجب الالتزام بالنصائح التي يمكنها تخفيف وعلاج تراكم الماء السوائل الزائدة بالجسم:-
نصائح للتخلص من احتباس الماء في الجسم
- عند تورم اليدين والقدمين يجب تبليلها بالماء لتقليل الانتفاخ.
- بعد كسر درجة الحرارة خلال فترة النهار، يجب التحرك حتي في مساحة المنزل، أو ممارسة التمارين الرياضية سواء في ساحة خارجية أو صالة الجيم لتنشيط الدورة الدموية في اليدين والقدمين.
- حال انتفاخ القدمين واليدين خلال ارتفاع درجات الحرارة تجنب ارتداء الأحذية الضيقة، وارتداء أحذية مريحة.
- الاستحمام خلال فترة النهار لتربيد أطراف الجسم.
- رفع القدمين في مستوى أعلى من الجسم، لتسهيل عملية تدفق الدم للقلب.
- تناول أطعمة صحية شرب كمية كافية من الماء والأعشاب، والبعد عن الأملاح.