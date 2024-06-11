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آخر تحديث.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

كتب:

أميرة سعد
02:47 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
دولار

دولار

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال منتصف التعاملات اليومية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الانترنت. 

سعر صرف الدولار في البنك المركزي 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي 47.78 جنيه للبيع، و47.64 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي  

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو47.61 جنيه للبيع، و47.51  جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار في بنك مصر 

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.61 جنيه للبيع، و47.51  جنيه للشراء. 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 47.5 جنيه للبيع، و47.6 جنيه للشراء. 

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بقلم أميرة سعد