اختفاء القطط في عيد الأضحى.. ظاهرة حقيقية أم شائعة منتشرة؟

دائمًا ما نلاحظ اختفاء القطط خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بعكس ما هو معتاد لها من انتشار في الشوراع المختلفة خلال الأيام العادية، ما جعل كثيرون يتساءلون عن سبب اختفاء القطط في عيد الأضحى وعما إذا كان ذلك حقيقيًا أم لا أو مرتبطًا بذبح الأضحية الذي يعتبر من أهم شعائر الاحتفال بالعيد أم لا توجد علاقة، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

اختفاء القطط في عيد الأضحى

وكان كثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي تحدثوا عن ظاهرة اختفاء القطط في عيد الأضحى المبارك متسائلين عن السبب، وذهب بعضهم مخمنًا أن السبب في اختفاء القطط في عيد الأضحى هو التفافهما وتجمعها حول سلّات القمامة لتناول فضلات الطعام، بينما ذهب آخر إلى أنها تختفي لشعورها بالخوف الشديد.

وذهب شخص ثالث إلى أن سر اختفاء القطط في عيد الأضحى يعود إلى خوف هذه القطط من الكلاب التي تتجمع حول الأضاحي بعد ذبحها، ما يدفع القطط في النهاية إلى الاختفاء خلال أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى تبدأ الكلاب في التفرق.

حقيقة اختفاء القطط في عيد الأضحى

وبينما يتساءل كثيرون عن سبب اختفاء القطط في عيد الأضحى المبارك، كشف الدكتور أحمد رمضان، طبيب بيطري، خلال حديثه لـ«الوطن» سر هذا الاختفاء الذي يلاحظه كثيرون خلال أيام عيد الأصحى، موضحًا أنه يتمثل في شعور القط بالتوتر.

وأضاف «رمضان» موضحًا أن سر اختفاء القطط في عيد الأضحى يعود إلى أن القطط كائنات حساسة ورقيقة، ما يجعلها لا تتحمل رؤية الدم أو شم رائحته في الشوراع؛ ما يقودها في النهاية إلى الاختفاء؛ إذ أن رؤية الدم أو شم رائحته يتسببا في إصابة القطط بالتوتر والقلق.

ومن جانبه، نفى الدكتور عاصم عبيد، طبيب بيطري، خلال حديثه لـ«الوطن» فكرة اختفاء القطط في عيد الأضحى، موضحًا أن القطط تتجمع على فضلات الأضحية بعد ذبحها؛ باعتبارها مصدر غذائها، مضيفًا أنه لا توجد أي معلومة علمية تتحدث عن هروب القطط من رائحة الدم.

عيد الأضحى المبارك 2024

يذكر أن ذبح الأضاحي يعتبر من أهم شعائر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم حاليًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024، الذي تكثر فيه العبادات والأعمال الصالحة، ومنها الصلاة والصيام وترديد الأدعية الدينية وتقديم الصدقات.