مدينة عربية يتجاوز عدد القطط فيها مجموع السكان.. ما السبب؟

ظاهرة غريبة وجهت أنظار العالم صوب مدينة عربية أغلب سُكانها من القطط، الأمر يبدو مُزعجاً لمن يخافون منها، لكن بالنسبة لمُحبي القطط يعتبرون الخبر سعيداً ومبهجاً وربما يتمنون العيش هناك مُؤسسين مدينتهم الفاضلة على طريقة الفيلسوف الإغريقي أفلاطون، غير إن السبب الحقيقي وراء الظاهرة يبدو مأساوياً.

حالة غريبة في مدينة سورية

في الشمال الغربي من سوريا تقع مدينة كفرنبل بريف إدلب، ومنذ اندلاع الحرب هناك تشرد آلاف السكان ولم يتبق إلا القليل منهم بصحبة الكثير من القطط بحسب تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز»، لرصد أحوال المدينة التي كان يقطنها ما يقرب من 40 ألف شخص قبل نزوحهم من منازلهم، ولم يبق فيها سوى 100 شخص يسكنون جنباً إلى جنب مع القطط التي أصبح عددها يفوق عددهم، وعندما تسير في الشارع هناك سترى حوالي 20، وأحياناً 30 قطة تلحق بك طوال المسير.

قصة إنسانية فوق رماد الحروب

من بين سكان المدينة المٌتبقين شخص يدعى صلاح جعار، يواظب على إطعام القطط كل يوم، في لفتة إنسانية تزيل آثار الخراب والدمار في النفوس وتُعيد الثقة مرةً أخرى ببني البشر، يقول صلاح في حديثه لـ«فوكس نيوز» إنه يشارك الطعام مع القطط سواء كان يتناول الخضراوات أو مجرد خٌبز جاف، لأنه وفي هذا الموقف يشعر بأن هذه المخلوقات ضعيفة وتحتاج إلى المُساعدة، مُضيفاً أنه في حال اضطراره للفرار من البلدة سوف يصطحب معه أكبر عدد ممكن من القٌطط.

معلومات عن مدينة كفرنبل

كفرنبل مدينة تابعة لمنطقة معرة النعمان في محافظة إدلب بسوريا، تبلغ مساحتها حسب موقع «روسيا اليوم» 655 متر مربع ويعود تأسيسها لعصور تاريخية قديمة، إذ تحتوي على الكثير من الشواهد الأثرية ذات الأصول الرومانية، وتشتهر المدينة بزراعة عدة أشجار من ضمنها التين والزيتون والفستق الحلبي.