رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدير المسرح القومي: عروضنا في عيد الأضحى كاملة العدد والحجوزات مستمرة

كتب:

محمد عزالدين
10:24 م | الجمعة 14 يونيو 2024
المسرح القومي

المسرح القومي

أكد الفنان أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، الاستعداد منذ 3 أشهر لاستقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى بعرض مسرحية «مش روميو وجوليت»، مشيرا إلى أن العرض يليق بالأسرة المصرية ويحترم العقلية ومن بطولة علي الحجار ورانيا فريد شوقي ومجموعة كبيرة من فناني المسرح القومي وإخراج عصام السيد.

شباك التذاكر مفتوح

وأوضح «الشيوي»، خلال مداخلة ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن العيد من المواسم التي يكون فيها المسرح القومي كامل العدد، قائلا: «المصريون في صباح العيد بيحبوا الزيارات الأسرية وبالليل اجتماع الأسر للخروج والتنزه والمسرح القومي بيكون كامل العدد، ومن الآن الحجوزات شغالة وشباك التذاكر مفتوح».

وتابع: «حجوزات عرض مسرحية مش روميو وجوليت كبير والعرض هيكون الساعة 9 مساء مدته ساعتين، والموسم الصيفي كله شغال، العرض ده لو فيه إقبال جماهيري ممكن استمرار العرض ويمتد للموسم الشتوي».

اقرأ المزيد:

ريهام عبد الغفور عن تكريم المسرح القومي لاسم والداها: سيرتك حلوة وأثرك طيب

الخميس.. افتتاح عرض «رصاصة في القلب» على المسرح القومي

السبت.. تقديم مسرحية «الحفيد» على المسرح القومي بالعتبة

لماذا غابت شهيرة عن تكريم الراحل محمود ياسين في المسرح القومي؟

مدير المسرح القومي سابقا بـ«صالون التنسيقية»: نحتاج محتوى ثقافة يواكب النهضة الحضارية

المسرح القومي يعرض مسرحية يونانية حول «ملحمة طروادة»
بقلم محمد عزالدين