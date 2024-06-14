9.5 مليون جنيه إيرادات 6 أفلام بدور العرض السينمائي في 24 ساعة

بلغت إيرادات الأفلام المعروضة حاليا، بدور العرض السينمائي والبالغ عددها 6 أفلام، نحو 9 ملايين و547 ألف و104 جنيهات، عن يوم أمس الخميس، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، منها: 3 أفلام جديدة لموسم عيد الأضحى 2024، و3 آخرين من عيد الفطر الماضي.

جاءت أفلام عيد الأضحى 2024 بالمراكز المتقدمة في قائمة الإيرادات اليومية، إذ حقق فيلم أولاد رزق 3، بطولة أحمد عز وآسر ياسين وعمرو يوسف في ثاني يوم عرض نحو 8 ملايين جنيه، وفي المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام بنحو مليون جنيه.

أفلام عيد الأضحى 2024

وجاء فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح ومحمود حميدة وغادة عادل وريم مصطفى وأحمد عيد، بالمركز الثالث في الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس نحو 300 ألف جنيه.

إيرادات الأفلام في آخر 24 ساعة

وجاء فيلم السرب الذي تم طرحه منذ 6 أسابيع في السينما بطولة أحمد السقا بالمركز الرابع أمس، بإيرادات نحو 37 ألف جنيه، وجاء فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بالمركز الخامس بإيرادات 27 ألف جنيه بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد، وفي المركز الأخير جاء فيلم شقو بطولة عمرو يوسف بـ8 آلاف جنيه.