آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية بالأسواق

سجّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في مصر بمحلات الصاغة في ختام التعاملات المسائية، تحديثات جديدا، مقارنة بأسعار بداية التعاملات المسائية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3140 جنيها، للبيع دون مصنعية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 في ختام التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 3589 جنيها للبيع بدون مصنعية، خلال بداية التعاملات المسائية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الأكثر مبيعا في مصر نحو 3140 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة المصرية نحو 2691 جنيها دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2093 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، بمحلات الصاغة، عند 25120 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2330 دولاراً للبيع.