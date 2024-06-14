الشيخ رمضان عبد المعز لمن لم يتمكن من أداء الحج: «يثاب المرء على نيته»

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، رسالة طُمَأنينة للذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج، قائلا: «لن ننساكم وندعو لكم، وسيدنا النبي قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وأواسي كل إنسان لم يتمكن من الإتيان للأراضي المقدسة، وأقول له يثاب المرء على نيته».

كل حاج في رعاية الله وعنايته

وأضاف «عبدالمعز»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، «اطمئنوا على أهاليكم، نحن لسنا ضيوف أي أحد ولكن ضيوف الملك جل شأنه، الذي علمنا النبي بأن الحجاج والعمار هم وفد الرحمن، فنحن ضيوف الله، واطمأن كل أهالينا في بلادنا بأن كل حاج موجود هو في رعاية الله وعنايته، وجزى الله القائمين على الحرمين خير الجزاء».

يوم التروية

من جانبها، قالت الإعلامية دينا عصمت، إنه في يوم التروية تراءى الخليل مع ولده في رؤياه، وقص عليه أنه يرى في المنام أنه يذبحه، وفي يوم عرفة عرف إبراهيم أن رؤياه من الحق وللحق، وأنها ليست من هواجس الشيطان، وفي يوم النحر اليوم الموعود بتنفيذ رؤيا الأب فدا الله إسماعيل بذبح عظيم، فهنيئًا لمن هناك على بعد خطوات من عرفات الله.